C’è tempo fino al 6 agosto, e la possibilità di vincere 500 euro, per raccontare la bellezza della Sardegna attraverso gli scatti del patrimonio culturale.

Bellèsa è il titolo del primo concorso fotografico indetto dal Segretariato regionale del MiBACT Sardegna, aperto a tutti i fotografi, professionisti e non, che abbiamo compiuto la maggiore età. Il titolo vuole valorizzare il tratto comune del patrimonio culturale, la bellezza, e la scelta della lingua sarda vuole rendere omaggio diretto alla terra che la contiene e che ospita il concorso. Sono ammesse foto dei beni architettonici, archeologici, paesaggistici, storico artistici, così come degli eventi della tradizione quali i carnevali, la settimana santa e le feste locali. Possono essere inviate al massimo cinque fotografie, anche di repertorio, per ogni monumento, unitamente alla scheda di partecipazione.

Secondo le indicazioni del bando, l’invio dovrà essere fatto all’indirizzo sr-sar.comunicazione@beniculturali.it, entro il 6 agosto 2020. I lavori saranno giudicati da una commissione di cinque membri, di cui due interni al Mibact e tre esterni, accreditati nell’ambito culturale e delle arti visive. La foto vincitrice riceverà un premio in denaro di 500 euro, mentre i primi cinque scatti selezionati verranno pubblicati nell’home page della guida interattiva al paesaggio culturale della Sardegna, in fase di realizzazione. Le foto pervenute, a discrezione del Segretariato, verranno pubblicate sul sito web e sui canali social con l’hashtag #bellesa2020.