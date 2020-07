Nuovo record di contagi quotidiani da coronavirus negli Stati Uniti, 68.428 nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati invece 974. Il totale sale rispettivamente a 3.560.364 e 138.201.

Lo rende noto l’università americana Johns Hopkins. Le crociere sono sospese sino al 30 settembre in Usa. Lo hanno deciso i Centers for disease control and prevention (Cdc), l’agenzia sanitaria federale che protegge la salute. Il sito dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie Usa (Cdc) – punto di raccolta e diffusione delle informazioni sull’ andamento della pandemia da Covid-19 – non ha piu’ i dati provenienti dagli ospedali dell’ Unione sui nuovi casi che hanno richiesto il ricovero.

Niente cifre sulle ospedalizzazioni, sulla disponibilita’ di letti nei vari reparti, sulla fornitura di respiratori artificiali, maschere o materiali protettivi per il personale sanitario e i malati stessi.