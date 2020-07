Una lite che poteva finire in tragedia. Uno dei due uomini protagonisti della vicenda avvenuta nel campo rom di Porto Torres è finito al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari con la testa spaccata da una bottigliata, mentre l’altro è stato denunciato per lesioni.

Una lite scoppiata, pare, per futili motivi, ma che si è presto trasformata in un duello senza esclusione di colpi. Colpito in testa dalla bottiglia, uno dei due è finito a terra, sanguinante e apparentemente esanime. Giunti sul posto gli operatori del 118, hanno immediatamente trasportato il ferito su un’ambulanza.

Subito dopo sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres, che hanno ascoltato diversi testimoni e hanno identificato l’autore del ferimento.