È destinato a concludersi in tribunale il contenzioso che oppone il Comune di Sassari e la Società Ippica Sassarese, che a oggi deve 123 mila euro alle casse di palazzo Ducale, ma che da qui ad aprile 2021 dovrebbe corrispondergliene altri 31mila in rate mensili.

La società che gestisce l’ippodromo “Pinna” di via Verona ha contratto il debito con l’amministrazione comunale, proprietaria della struttura, al termine di un vecchio contenzioso risolto nel 2006 dalla sentenza del tribunale civile di Sassari, che l’aveva condannata a pagare al Comune poco più di 369mila euro. Dopo diversi atti di pignoramento andati a vuoto, nel 2013 le parti si sono accordate rateizzare il debito, prevedendo che dall’aprile 2013 arrivassero a palazzo Ducale 3mila e 481 euro al mese fino al saldo di quanto dovuto, fissato per il prossimo aprile.

L’accordo è stato rispettato fino a dicembre 2016, da allora il debitore non ha più pagato e la giunta guidata dal sindaco Nanni Campus ha dato mandato all’avvocatura civica di agire in giudizio contro la società, per recuperare i 123mila e 252 euro, compresa una decurtazione per i soldi che il Comune deve alla Società Ippica Sassarese a compenso delle manifestazioni organizzate per la Cavalcata Sarda 2019.