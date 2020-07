È tutto pronto per l’inaugurazione dell’Arena del Parco della Musica in piazza Nazzari: dagli ingressi contingentati ai musicisti e al coro protetti da lastre di plexiglass. La rassegna ‘classical parco’ avrà inizio questa sera, con un concerto diretto da Giampaolo Bisanti. “Apriamo uno spazio importante per la città- ha detto il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu in conferenza stampa – dopo dieci anni: un segnale di ripresa per Cagliari”.

Nessun disturbo per il quartiere. “Decibel limitati – ha assicurato il soprintendente Nicola Colabianchi – e orari compatibili con il riposo notturno”. L’intervento è stato effettuato dall’assessorato ai lavori pubblici del Comune e finanziato dalla Regione. Fra allestimenti e attrezzature anche un nuovo palcoscenico, copertura attrezzata, due torri sceniche, nuovo sistema audio e in sistema di ricezione radio digitale capace di riprendere dodici cantanti lirici. I finanziamenti ammontano a 778mila euro per allestimenti e forniture e a 133mila euro per lavori di manutenzione.