È ormai tutto pronto per il Red Valley Sea Party, un evento unico nel suo genere in programma sabato 18 luglio, nella baia di Porto Frailis. La manifestazione è organizzata da Red Valley Festival con il contributo della Regione Sardegna e il patrocinio del Comune. In questa occasione andrà in scena nella baia il primo ”Boat Party”: su una barca in mare aperto al tramonto, si esibiranno alcuni tra gli artisti più acclamati della scena italiana, che daranno vita ad un concerto unico. Si tratta di una nuova forma di spettacolo pensata dagli organizzatori come alternativa in questo particolare periodo storico che si sta attraversando.

Durante l’evento i partecipanti potranno vivere un concerto dal vivo sul mare a bordo della propria imbarcazione, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale. Protagonisti della serata saranno due importanti ospiti della scena musicale italiana: il rapper sardo Salmo e il rapper milanese, di origini tunisine, Ghali.

La ”Red Boat” partirà nel pomeriggio dal porto di Arbatax, costeggiando le suggestive Rocce Rosse, per poi stabilirsi alle 17:30 nella baia di Porto Frailis, dove si svolgeranno le esibizioni degli artisti sino alle 20:30.

”Un format innovativo quello del RV Sea Party che, in un momento particolare come quello che stiamo attraversando, mostra tutta la passione degli organizzatori che continuano a impegnarsi attivamente nella promozione del territorio – afferma la consigliera con delega al Turismo Michela Iesu. Ricordiamo a tutti che l’emergenza sanitaria non è terminata, invitiamo pertanto i partecipanti ad attenersi fedelmente al regolamento dell’evento. Auguriamo a tutti un buon divertimento in sicurezza”.

”Red Valley Sea Party, nasce dall’esigenza di dare un forte segnale di continuità al progetto che negli ultimi anni ha richiamato ad Arbatax migliaia di amanti della musica dal vivo – spiegano gli organizzatori – l’obiettivo è quello di promuovere il territorio e rilanciare i valori fondamentali del Festival: condivisione, amicizia e passione per la musica”.

La manifestazione ha già raggiunto la massima capienza nel rispetto della normativa di distanziamento sociale e di sicurezza imposte dalla normativa per il contenimento del covid-19. L’area in cui si svolgerà l’evento sarà, infatti, delimitata e interdetta ai non autorizzati: non vi potranno accedere altre imbarcazioni rispetto a quelle già autorizzate dagli organizzatori, né l’evento sarà raggiungibile a nuoto dalla spiaggia. Dall’arenile, non sarà possibile seguire l’evento. L’accesso sarà contingentato a un numero limitato di persone al fine di evitare assembramenti in base alla normativa per il contingentamento del covid-19.

Inoltre, dalla spiaggia, non sarà possibile sentire l’audio del concerto, né avere una buona visuale. Per chi volesse comunque accedere all’arenile, può prenotarsi gratuitamente tramite questo link.

L’evento si svolgerà seguendo un preciso regolamento per garantire la massima sicurezza dei partecipanti e nel rispetto dell’ambiente. Tutte le informazioni sul sito e sui canali ufficiali del RVF.