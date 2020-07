Sardegna prima in Italia per la raccolta differenziata degli imballaggi di plastica. Nell’isola si raccolgono 31,8 chili per abitante. Seconda la Valle d’Aosta a quota 31,6. Sono gli ultimi dati diffusi da Corepla, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica.

Nel 2019 in Italia sono state oltre 1.370.000 le tonnellate di plastica raccolte in modo differenziato, ovvero il 13% in più rispetto al 2018. La Sardegna ha partecipato con una quota di 52.379 con un incremento rispetto all’anno precedente del 12,8 per cento.

“Un risultato mai raggiunto prima – ha dichiarato il presidente di Corepla Antonello Ciotti riferendosi al quadro nazionale – per gli oltre 7.000 Comuni che hanno avviato il servizio di raccolta. Con una media di circa 23 kg /abitante anno di raccolta differenziata il sistema italiano del riciclo degli imballaggi in plastica è tra i primi in Europa. Siamo certi che lavorando così assiduamente nell’attività di sensibilizzazione di tutti gli attori e nello sviluppo di nuove tecnologie riusciremo a vincere la sfida dell’economia circolare, e saremo pronti a contribuire al raggiungimento degli ‘sfidanti’ obiettivi che la EU pone per il 2025 per il nostro Paese”.