Riorganizzazione delle Province in Sardegna sempre più vicina.

Oggi nella commissione Autonomia presieduta da Pierluigi Saiu sono state unificate le quattro proposte di legge per l’istituzione degli enti intermedi della Gallura, dell’Ogliastra, Sulcis-Iglesiente e Città Metropolitana di Sassari. “Il testo unificato sarà discusso la prossima settimana in commissione – ha dichiarato Saiu – e seguirà l’iter legislativo ordinario”.

Il testo unificato dovrebbe approdare in Aula il 3 agosto. Il testo rispecchia l’accordo di maggioranza perfezionato ieri in occasione del vertice convocato da Christian Solinas. Al termine, infatti, il presidente della Regione ha annunciato che prima della pausa estiva sarà affrontata la prima parte della riforma degli enti locali, quella che riguarda proprio gli ambiti territoriali, restituendo autonomia alla Gallura e equilibrando il nord Sardegna con il riconoscimento della Città Metropolitana di Sassari. Soddisfazione da parte dei firmatari delle proposte poi unificate.

“L’istituzione della Città Metropolitana ha una valenza straordinaria per tutto il Nord Sardegna e oggi con l’avvio dell’iter in commissione possiamo dire che questo traguardo è molto vicino. Non credo di esagerare se definisco questo momento storico per il nostro territorio – ha detto Antonello Peru – io sono profondamente soddisfatto e orgoglioso di essere primo firmatario di una proposta che Giunta e maggioranza hanno già dichiarato più volte di accogliere molto favorevolmente”.