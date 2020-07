Si è svolta giovedì 16 luglio l’assemblea provinciale di Fratelli d’Italia guidata dal neo coordinatore provinciale, il quartese Marco Porcu, e alla presenza di tutti i dirigenti, eletti ed iscritti. Al tavolo dei lavori il coordinatore regionale Antonella Zedda, il deputato Salvatore Deidda e il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

Le elezioni di Quartu Sant’Elena sono state il primo punto all’ordine del giorno. Il partito ha evidenziato la necessità del tavolo politico con i partiti di centrodestra e la candidatura a sindaco di Tonino Dessì a disposizione degli alleati. La convocazione non potrà essere oltre questa prossima settimana visti i tempi sempre più stretti e la necessità di lanciare ufficialmente la campagna elettorale con il nome del candidato a sindaco.

“È fondamentale aprire ufficialmente il tavolo politico del centrodestra per le elezioni di Quartu. Non possiamo più attendere vista l’importanza della terza città della Sardegna e la chiarezza richiestaci dai cittadini che vogliono conoscere il candidato a sindaco. Fratelli d’Italia metterà a disposizione degli alleati Tonino Dessì, stimato medico e apprezzato amministratore. Il termine ultimo per incontrarci non potrà che essere l’imminente settimana”, ha dichiarato il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Antonella Zedda.

“Il partito ha bisogno di un gruppo in ogni Comune che stimoli il dibattito. A Quartu la realtà politica di Fratelli d’Italia è cresciuta e ora ci prepariamo al confronto elettorale con una lista di candidati molto forte: abbiamo la consapevolezza di poter incidere sul risultato e sulle politiche future per la città. Nei prossimi giorni verrà formalizzato inoltre l’esecutivo dell’area metropolitana”, ha dichiarato Marco Porcu, neo coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

“È necessario che il tavolo si riunisca, come propone Fratelli d’Italia da ormai mesi. Tonino Dessì è un nome che, per autorevolezza ed esperienza, risulterebbe assai gradito agli elettori”, ha dichiarato il coordinatore cittadino di Quartu Sant’Elena Gianni Tanca nell’intervento all’assemblea provinciale.

“Il partito è cresciuto ed è arrivato il momento di mettere radici forti. La nuova struttura avrà l’obiettivo di implementare la comunicazione sia all’interno di Fratelli d’Italia che verso l’esterno, al fine di valorizzare attività e risultati raggiunti sul territorio e nelle amministrazioni locali”, ha dichiarato il neo responsabile provinciale della comunicazione di Fratelli d’Italia Michele Pisano.

Dell’esecutivo provinciale di Fratelli d’Italia faranno parte, oltre ai quartesi Marco Porcu e Michele Pisano, i vicecoordinatori Luca Pilia e Manuela Lai, Chiara Contu, Fiorella Bellu e Renato Melis.