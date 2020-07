Avviato il progetto ”Spiagge Sicure- Estate 2020” del Comune di Tortolì. Grazie a un finanziamento del Ministero dell’Interno di 32 mila euro, il progetto fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, è operativo dai primi di luglio e vede impegnati il Comando di Polizia Locale, in collaborazione con le altre forze di polizia, sotto la supervisione della Prefettura di Nuoro, in una serie di iniziative per la prevenzione e il contrasto dell’abusivo commerciale e della contraffazione, e per il controllo delle prescrizioni anticovid-19.

Il Progetto al quale il Comune ha aderito mira al potenziamento dell’attività di controllo e prevenzione del fenomeno dell’abusivismo commerciale soprattutto lungo le spiagge del litorale tortoliese e sulle aree pubbliche nelle ore serali e notturne, e durante lo svolgimento del mercatino serale estivo non appena prenderà avvio. Ha visto l’assunzione di tre nuovi agenti a tempo determinato part time per tre mesi, che garantiranno il presidio del territorio affiancati da personale del Comando già in servizio, che coordinerà gli interventi. Inoltre, la disponibilità di tre mezzi a pedalata assistita consentirà agli agenti agevoli spostamenti lungo i litorali e gli accessi non carrabili secondari. Molto importante l’osservatorio itinerante sulla sicurezza e legalità costituito da un punto di informazione in uso alla Polizia Locale, posizionato nelle diverse spiagge e lungo il mercato serale estivo per raccogliere le istanze dei cittadini e, soprattutto, diffondere le buone prassi per la costruzione di una cultura della legalità.L’osservatorio sarà un importante centro di raccolta ed elaborazione dei dati e delle criticità emerse dal confronto con le persone incontrate.