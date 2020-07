A Villacidro si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolto un furgone portavalori della ‘Sicurezza Notturna’, che è uscito fuori strada e nel sinistro sono rimasti feriti due vigilantes. L’incidente è avvenuto nel tratto di strada San Gavino-Sanluri.

Il conducente del portavalori, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo e il mezzo che è finito fuori strada, ribaltandosi. Sul posto sono subito arrivati vigili del fuoco, 118, carabinieri e l’elisoccorso. I due vigilantes sono stati soccorsi.

La guardia giurata che ha riportato ferite più lievi è stata trasportata all’ospedale di San Gavino, il più grave in elicottero al Brotzu. I due non sono in pericolo di vita.