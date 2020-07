Un maremmano senza guinzaglio e senza museruola si è avventato su una donna che passeggiava con i suoi due piccoli chihuahua al guinzaglio e il padrone del grosso cane pare non abbia mostrato neanche sensibilità alle richieste della donna aggredita e spaventata, che chiedeva di legare il suo animale, inveendo contro di lei, insultandola e minacciandola.

Protagonista un algherese è stato querelato per minacce e ingiurie. Sul posto sono intervenuti su sollecitazione della vittima dell’aggressione avvenuta ieri intorno a mezzanotte dalle parti del Mirador Giuni Russo, al termine del lungomare Valencia, nella zona panoramica di Calabona. L’aggressione non ha avuto gravi conseguenze per la donna e i suoi due cagnetti, ma a indurre la vittima a chiamare le forze dell’ordine è stato l’atteggiamento del proprietario del maremmano.

Peraltro l’episodio pare non essere isolato. “Da tempo ad Alghero si assiste quotidianamente a episodi del genere e nessuno fa niente”, lamenta l’autrice della querela. “La situazione non è più sostenibile – conclude – servono più controlli delle forze dell’ordine e l’applicazione delle sanzioni, è una situazione da far west e deve intervenire anche il Comune, cui competono poteri di prevenzione, vigilanza e sanzione”.