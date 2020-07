Previsto la prossima settimana un tavolo di confronto tra Palazzo Chigi e le istituzioni del nord Sardegna e la Regione. L’obiettivo? Cercare di sbloccare i progetti conclusivi delle strade a quattro corsie, Sassari-Alghero e Sassari-Olbia. L’incontro è stato annunciato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Mario Turco, nel corso di una videoconferenza con l’amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietro Fois, il Consigliere per il Sud, Gerardo Capozza e i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei lavoratori del nord della Sardegna.

Il sottosegretario aggiornerà le rappresentanze locali sugli sviluppi dell’iter di rimozione dei vincoli che impediscono la conclusione delle due arterie stradali, portati all’attenzione proprio del Consiglio dei ministri. Durante la video conferenza di ieri il senatore Turco ha ribadito gli impegni già annunciati dal Governo per il nord dell’isola: per quanto riguarda i fondi destinati all’area di crisi complessa è imminente la firma da parte del ministero dello Sviluppo economico, che renderà disponibili subito i primi 22 milioni destinati all’avvio del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale del territorio; per quanto riguarda i bandi d’investimento, Turco, ha riferito che Invitalia ha concluso l’istruttoria e che ora le proposte sono all’esame del Ministero per essere rese rapidamente operative; in merito alla Zona Economica Speciale (ZES), è stata condivisa la necessità di accelerare l’istruttoria sulla possibile istituzione.