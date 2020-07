Un grave incendio è in corso all’interno della storica cattedrale di Nantes, cittadina del nord-ovest della Francia. “Il fuoco non è sotto controllo, ed è in corso di sviluppo. E’ un incendio importante”, si legge in un comunicato dei pompieri.

L’allarme è scattato alle 7.45 di sabato mattina, quando le fiamme si sono diffuse dall’interno della chiesa. Una squadra di 60 uomini è al lavoro per domare le fiamme.

I vigili del fuoco, accorsi tempestivamente, riferiscono di un vasto rogo scoppiato all’interno della cattedrale di San Pietro e Paolo, che sembra propagarsi dalla navata centrale. Il fuoco non è sotto controllo, viene contrastaro. E’ un incendio grave”, ha dichiarato il centro di coordionamento all’Afp.

Anche gli uomini della polizia sono stati schierati sul posto. Secondo quanto riferiscono alcuni testimoni alla stampa locale, le fiamme avrebbero potuto danneggiare l’organo della chiesa.

La storia della Cattedrale di San Pietro e Paolo

La Cattedrale di Nantes, costruita in 450 anni, dal 1434 al 1891, è un esempio di architettura gotica francese ed è stata riconosciuta monumento storico nel 1862. L’edificio venne bombardato durante la seconda guerra mondiale, il 15 giugno 1944, e poi sottoposto a restauro.

Non è il primo incendio che si sviluppa nella struttura. Il 28 gennaio 1972, le fiamme divorarono l’edificio ancora in fase di ricostruzione. L’incendio distrusse il tetto di ardesia e la cattedrale, situata nel cuore di Nantes, venne restituita al culto soltanto nel 1985, dopo oltre 13 anni di lavori.

Nel 2015, sempre a Nantes, un altro edificio cattolico è stato colpito da uno tremendo incendio che ha distrutto tre quarti del tetto della basilica di Saint-Donatien-et-Saint-Rogatien, un edificio religioso del 19 ° secolo.