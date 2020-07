Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari, a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, alle prime luci dell’alba, in via Del Redentore a Monserrato per soccorrere un gatto rimasto incastrato con la zampa nella cinghia all’interno del vano motore di un’autovettura.

Gli operatori dei Vvf hanno provveduto a estrarre l’animale per poi affidarlo a un gattile che se ne prenderà cura.