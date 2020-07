Al via la procedura di gara, nella Città Metropolitana di Cagliari, per l’accordo sulla fornitura da 2 milioni di euro di veicoli elettrici: la gara è aperta a tutti coloro che possiedono le caratteristiche previste nel bando e l’aggiudicatario verrà selezionato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

“E’ il primo passo verso la diffusione della mobilità elettrica nella Città Metropolitana – afferma il consigliere delegato alla Viabilità, Antonello Floris – un lungo cammino che porterà verso il trasporto senza emissioni al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico e contrastare l’aumento delle emissioni di gas serra. Le amministrazioni devono dare il buon esempio ai cittadini e il nostro obiettivo è quello di rinnovare nel breve periodo almeno la metà della flotta dei veicoli dell’ente e dei suoi 17 Comuni”.

L’appalto, che si inquadra nell’ambito delle misure di sviluppo della mobilità elettrica attivate dalla Regione attraverso un finanziamento alla Città Metropolitana con fondi FSC pari a 1 milione 380mila euro, ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro suddiviso in quattro lotti, ciascuno dei quali sarà aggiudicato singolarmente e sottoscritto con un operatore economico per la fornitura di veicoli elettrici.

I quattro lotti sono destinati alla fornitura di diverse categorie di veicoli al 100% elettrici: il primo e più cospicuo, da 900 mila euro, è riservato ai veicoli per il trasporto di persone da massimo cinque posti, il secondo da 450 mila euro a veicoli per il servizio di polizia locale, un terzo di importo analogo a veicoli per il trasporto di merci e un quarto lotto da 200 mila euro a mezzi per il trasporto di persone da massimo nove posti. Le offerte tecniche ed economiche dovranno essere presentate dai concessionari interessati entro il 7 agosto attraverso la piattaforma telematica SardegnaCAT. L’accordo quadro per la fornitura sarà aggiudicato entro il 30 ottobre.