Abbanoa interviene sulla rete idrica e chiude l’erogazione dell’acqua in due zone della città di Alghero nei giorni di martedì 21 luglio e giovedì 23 luglio. Due distinti interventi per sostituzione delle saracinesche che interesseranno altrettante zone di Maria Pia. L’acqua verrà sospesa dalle 8:30 alle 17:00.

Il primo intervento verrà eseguito martedì 21 luglio per la sostituzione delle saracinesche in via Sardegna, angolo via Liguria. L’operazione causerà la chiusura dell’acqua in via Liguria, nel tratto compreso tra viale Europa e via Emilia, in via Sardegna, nel tratto compreso tra via Corsica e via Liguria, viale Caprera, via Umbria.

Il secondo lavoro sarà attuato giovedì 23 luglio per la sostituzione delle saracinesche in via Don Minzoni, angolo via Liguria, e interesserà ancora la via Liguria, questa volta nel tratto compreso tra via Don Minzoni e via Emilia, la via Don Minzoni, nel tratto compreso tra via Liguria e via Salvador Dalì, via Umbria.