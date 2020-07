92 test effettuati nel pomeriggio di venerdì 17 luglio e 148 persone registrate nella mattinata di sabato 18: sono i risultati del progetto firmato da quattro aziende sarde, SicurJob, Ics2030, Thei Solution, MetiLab, con la collaborazione scientifica di SocurMedic (Gruppo Osa), che ha permesso a molti cagliaritani di effettuare il test sierologico nel laboratorio mobile davanti al mercato di San Benedetto per capire se fossero stati contagiati o meno dal Covid 19.

Tra le iniziative anche eAccess, una piattaforma per gestori di bar, ristoranti, negozi e alberghi. Il quartier generale del progetto è l’Osa Mobile Lab, un camper equipaggiato e all’avanguardia che consente l’effettuazione del test sierologico rapido No Covid con referto immediato. Per gli operatori del mercato di San Benedetto il test avrà un costo di 18 euro e per gli altri 25.