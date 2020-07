Due incendi si sono sviluppati nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 luglio, nei comuni di Aglientu, in località Rena Maiori e Torpè.

E’ attualmente in corso l’intervento du due elicotteri del Corpo forestale. Le operazioni sono coordinate dal D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Luogosanto e Lula.

Si tratta di due roghi di vaste dimensioni, anche per via del vento che sta mettendo in difficoltà gli operatori presenti sul posto per domare le fiamme e delle alte temperature che attanagliano l’Isola.