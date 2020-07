Incidente stradale questa sera in viale Regina Elena, a Cagliari.

Una Toyota Yaris, condotta da un 44enne di Monserrato, transitava in via Regina Elena proveniente da via Badas. Arrivato all’altezza del parcheggio multipiano APCOA Regina Elena, ha svoltato a destra per entrare all’interno del parcheggio, scontrandosi con una bicicletta guidata da un 15enne di Cagliari, che arrivava dalla sua destra passando su passaggio pedonale e non è riuscita a evitare l’urto con il veicolo.

Il ciclista è stato soccorso dagli operatori di un’ambulanza del 118, per poi essere trasportato presso il P.S. dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Municipale di Cagliari per i rilievi di legge.