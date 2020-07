Uno a uno alla Sardegna Arena. E il Sassuolo frena a Cagliari perdendo forse l’ultimo treno per l’Europa. Nel modo più incredibile. Nel primo tempo passa in vantaggio con Caputo, ma non concretizza una superiorità netta con 76% di possesso palla e sei angoli a zero. Nella ripresa è addirittura con un uomo in più per l’espulsione di Carboni. Ma si fa riprendere in contropiede da un gol di Joao Pedro.

E rischia addirittura il tracollo per mano di un Cagliari in dieci, ma scatenato. Cagliari a due facce: primo tempo senza un’idea e un tiro in porta. Nella ripresa un’altra squadra: decisivi l’esordio del Primavera Ladinetti, classe 2000, e l’ingresso in campo di Simeone. Con Rog e Joao Pedro completamente rigenerati. Anche senza gli squalificati Magnanelli, Berardi e Bourabia sembra una squadra che gioca a memoria anche con le seconde linee.

Degli undici schierati all’inizio con la Juventus, tra squalifiche e altri problemi De Zerbi ne conferma cinque. C’è addirittura Pegolo in porta al posto di Consigli. Eppure tutto funziona come sempre. Zenga cambia qualcosa soprattutto sulla fascia destra e davanti: Faragò e Pereiro sono in campo dall’avvio. Fuori per la prima volta Simeone. Niente Nainggolan. E testa e polmoni sono nel terzetto di centrocampo con Nandez, Birsa e Rog. Il pallino del gioco, però, è sempre e solo del Sassuolo.

Che alla prima occasione fa gol. E’ una perla di opportunismo di Caputo (18esima marcatura): il bomber, con la difesa rossoblu incerta su calcio d’angolo di Traorè , è appostato lateralmente per insaccare di testa. Ma è un gol meritato perché- anche se è il primo e unico vero tiro in porta- in campo sembra esserci solo la squadra ospite. Zenga nella ripresa fa esordire Ladinetti, sistemato davanti alla difesa. E butta dentro Simeone. Sembra inutile perché il Cagliari rimane subito in dieci per l’espulsione di Carboni, secondo giallo. Non c’è più storia? Non è vero: perché in dieci il Cagliari si ritrova e pareggia.

Bella ripartenza di Ladinetti, Joao Pedro e Rog scambiano in contropiede. E poi il brasiliano sigla pari e ritorno al gol: 18esima rete anche per lui. Non solo. Visto che il Sassuolo non riesce a sfondare anche perché Boga non è in giornata e che Cragno non tocca quasi palla è il Cagliari a dare l’impressione di poter passare in contropiede. Ma manca sempre l’ultimo passaggio. Confuso e inutile l’assedio degli ospiti.