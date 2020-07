Incidente stradale all’ingresso di Pirri.

Una Renault Clio, condotta da una 45enne di Cagliari, nel fare una svolta in viale Ciusa verso via dei Carroz si è scontrata con uno scooter Honda SH, guidato da un 19enne cagliaritano, che arrivava in senso opposto da Pirri verso Cagliari.

A seguito del violento urto il ragazzo è caduto dallo scooter, ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Marino con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi.