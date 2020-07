In fiamme un’auto nella nuova statale 554 bis. A darne notizia sono i vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 3:30 del mattino in località “Niu Crobu”.

Le fiamme si sono propagate anche alla vegetazione circostante e gli operatori hanno quindi provveduto a spegnere l’intero incendio, bonificando l’area.

La corsia di diramazione è stata temporaneamente bloccata al traffico stradale per le operazioni di spegnimento, l’intervento si è protratto per più di un’ora. Nessuna persona è stata coinvolta.

In corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.