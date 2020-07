Ancora una domenica di protesta per gli operatori e gli espositori del mercatino di via Simeto/via Po di Cagliari.

“Nonostante ci sia stata da parte nostra l’ennesima richiesta di incontro per trovare una soluzione agli esclusi per insufficienza di posti dal mercatino Cuore, il sindaco e l’assessore non rispondono”. Una situazione che perdura ormai da un mese.

Gli esclusi non demordono ed anche oggi, domenica 19 Giugno 2020, hanno esposto comunque in via Simeto e via Garigliano. “Cosa faranno le forze dell’ordine?” scrivono gli espositori. “Sequestreranno le mercanzie, sanzioneranno con salate multe questi bisognosi o caricheranno per far sgomberare le loro mercanzie?”