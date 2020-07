Era residente a Cagliari, Edoardo Visconti, il 21enne travolto e ucciso da un’auto da un’auto questa mattina a Villasimius, nel sud Sardegna, appena uscito da una discoteca. Il giovane è stato sbalzato a circa 15 metri di distanza ed è deceduto sul colpo. L’incidente, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di San Vito, è avvenuto alle 6:20.

Visconti stava camminando lungo la strada provinciale. Dopo aver trascorso la serata in discoteca, stava facendo rientro a Villasimius quando una Polo condotta da un coetaneo e a bordo della quale si trovava anche un 20enne lo ha travolto. L’impatto è stato violento, la vettura è poi finita fuori strada. Sul posto sono subito arrivati i medici del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, ma ormai per Edoardo Visconti non c’era più nulla da fare. Il conducente della Polo e il passeggero sono stati trasportati all’ospedale Santissima Trinità, lievemente contusi e sotto choc. L’auto è stata sequestrata.

