È infine prevalso il buon senso tra i commercianti e gli espositori che anche questa mattina, come ormai da diverse settimane, si è presentato in via Po, Simeto e Brenta, nel tentativo di posizionare la loro mercanzia usata da esporre alla vendita.

La presenza già dalle prime ore di questa notte della Polizia Municipale e il buonsenso dimostrato, dopo un confronto durato alcune ore con il personale della Municipale, dai componenti del gruppetto, hanno portato questi ultimi a desistere dal loro tentativo.

Come noto, un’apposita ordinanza del Sindaco ha vietato la riapertura del mercatino domenicale nella zona dell’ex mattatoio comunale e di piazza Sorcinelli mentre è stata adibita per tale finalità l’area del parcheggio “cuore” situata nei pressi del vecchio stadio Sant’Elia.

Le ragioni dei commercianti in un pezzo di approfondimento: