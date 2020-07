La stagione 2020 della MotoGp parte del segno di Fabio Quartararo, l’erede di Valentino Rossi alla Yamaha. Il pilota francese domina dall’inizio alla fine il Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera, prima gara del Circus delle due ruote dopo lo stop causato dall’emergenza Coronavirus, grazie anche alla gara da incubo di Marc Marquez. Il campione del mondo viene frenato da una uscita di pista all’inizio, mentre nelle fasi finali della corsa quando è in piena rimonta sulle prime posizioni cade rovinosamente sbattendo più volte sull’asfalto. Lo spagnolo si rialza sulle sue gambe, ma una volta soccorso viene portato via in barella dolorante e successivamente al centro medico per verificare le condizioni in particolare del suo braccio finito sotto la ruota anteriore della moto. La prima diagnosi di una frattura dell’omero destro viene confermata dai medici della MotoGp che temono anche un interessamento del nervo radiale: il centauro spagnolo sarà operato già domani a Barcellona. Per l’Italia la nota positiva arriva dalla Ducati di Andrea Dovizioso terza al termine di una gara non entusiasmante ma sempre in controllo.