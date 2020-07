Sulla strada statale 195 “Sulcitana”, per consentire l’esecuzione dell’ultima fase dei lavori di manutenzione dei giunti sul ponte de La Scafa a Cagliari, nelle notti di domani 21 e mercoledì 22 luglio verrà chiusa la rampa di collegamento con la statale 195 racc.

Il provvedimento sarà in vigore nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le 6:00 del giorno successivo.

Il traffico in direzione Sassari/Aeroporto/Iglesias potrà proseguire verso Cagliari e invertire la marcia in prossimità della confluenza tra la Via Riva di Ponente e Viale la Playa all’altezza del distributore di carburante, per poi proseguire nuovamente sulla statale 195.