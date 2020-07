“Al nuovo Cda di Abbanoa chiediamo di affrontare con urgenza la vertenza dei 200 postini dipendenti della società d’appalto Gp Service alla quale Abbanoa ha revocato il servizio di consegna di fatture, note di credito e solleciti di pagamento per tutta la Sardegna”: è quanto chiedono i segretari regionali di Filcams e Filctem Cgil, Nella Milazzo e Francesco Garau.

“Ai postini della Gp Service assunti con contratto a tempo determinato scaduto a dicembre 2019 – scrivono i segretari Milazzo e Garau – non sono state pagate le mensilità di ottobre, novembre e dicembre, ai lavoratori che hanno svolto mansioni differenti fino ad aprile, nemmeno il trattamento di fine rapporto”. In altre parole, quando Abbanoa ha assegnato l’appalto a un’altra società, il personale si è ritrovato senza lavoro poiché non reinserito nel nuovo appalto, ma anche senza il saldo dei crediti accumulati. Ed è per queste ragioni che il sindacato aveva chiesto un incontro a febbraio con Abbanoa, la quale aveva dichiarato che avrebbe pagato gli stipendi e mentre Gp Service avrebbe fornito la documentazione utile.

“Fino a oggi purtroppo, gli impegni non sono stati rispettati mentre da colloqui informali risulterebbe che la Gp Service abbia chiesto 240 mila euro ad Abbanoa per gli stipendi di 168 dipendenti ma senza fornire le dovute certificazioni”