Entra in vigore oggi in Francia l’uso obbligatorio di mascherine in tutti i luoghi pubblici chiusi. Chi infrangerà l’obbligo andrà incontro ad una multa di 135 euro. L’obbligo riguarda i negozi, i centri commerciali, gli uffici amministrativi, le banche, i mercati coperti.

“Constatiamo che ci sono segni inquietanti di ripresa epidemica sul territorio nazionale“. A dichiararlo è stato oggi su France Info il ministro della Salute francese Olivier Véran, che ha citato “tra i 400 ed i 500 focolai di Coronavirus“. Il ministro della Salute ha sottolineato che “aldilà del numero dei focolai” è necessario guardare alle “vie di contagio” verificate, soprattutto nei luoghi chiusi. Motivo che giustifica, ha osservato, l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici chiusi.