È finalmente possibile presentare le domande per la concessione del “Bonus idrico emergenziale” al Comune di Nuoro. Si tratta di agevolazioni economiche rivolte agli utenti del servizio idrico integrato per dare una risposta concreta alle famiglie colpite dagli effetti della pandemia da Covid-19.

Alla misura di sostegno sono ammessi i nuclei familiari che siano residenti nel comune di Nuoro; abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato; abbiano un indicatore Isee corrente non superiore alla soglia di 15.000 euro, oppure abbiano un indicatore Isee corrente non superiore alla soglia di 20.000 euro nel caso di nuclei con almeno 3 figli a carico; siano vulnerabili economicamente a causa della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in attuazione delle misure di contenimento adottate per ridurre il contagio da Covid-19. L’importo del Bonus emergenziale spettante a ciascun beneficiario è pari a 50 euro per ogni componente il nucleo familiare.

“È un provvedimento rivolto alle cosiddette “utenze deboli” – dichiara il sindaco Andrea Soddu – che più di altre sono state colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid 19. L’agevolazione – sottolinea – si basa infatti non sull’Isee ordinario ma su quello corrente, ossia viene presa in considerazione la situazione economica attuale delle famiglie. Penso in particolare a quelle dove un componente ha perso il posto di lavoro o ha dovuto chiudere l’attività”.

La scadenza per presentare la domanda è fissata al 30 settembre 2020 e deve essere redatta esclusivamente utilizzando il modulo reperibile sul sito istituzionale del Comune e all’ingresso del Palazzo Civico. Sulla pagina web dell’Ente è inoltre disponibile il bando integrale. Chi non riuscisse a compilare la domanda, può richiedere assistenza al responsabile del procedimento (rag. Giovanna Musu) presso l’ufficio Inclusione sociale famiglie e adulti.