Vertenza Sider Alloys, Forresu (Fiom Cgil): “mercoledì incontro con Solinas, poi tutti al Mise”

C’è ancora attesa sulla vertenza Sider Alloys, fuori dai cancelli dello stabilimento di Portovesme, dove da 20 giorni lavoratori e sindacati chiedono e aspettano che l’azienda e l’Enel sottoscrivano il contratto per la fornitura dell’energia, primo passo per mettere in moto i circa 150 milioni di investimento che serviranno a far ripartire la produzione passando dal revamping dell’impianto del Sulcis.

Secondo quanto appreso la scorsa settimana l’Enel ha inviato la bozza di contratto alla Sider Alloys che ora deve valutarlo. I lavoratori, insieme ai loro rappresentanti sindacali, si sono riuniti davanti alla fabbrica ex Alcoa dove hanno parlato i sindacalisti di Fiom, Fsm, Uilm e Cub. Mercoledì 22 incontreranno il presidente della Regione, Christian Solinas, per sollecitare “una presa di posizione sulla vertenza e l’allungamento degli ammortizzatori in scadenza il 31 ottobre”. E se la firma sul contratto non dovesse arrivare in tempi brevi, i sindacati sono pronti a organizzare una protesta al Mise, a Roma, entro la fine del mese.

Sono oltre 500 i lavoratori che attendono di conoscere il proprio futuro occupazionale.