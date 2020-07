I sindacati di Flc Cgil, Uil Rua e Gilda Unams hanno presentato al Senato accademico una mozione di sfiducia contro il rettore uscente, il professor Massimo Carpinelli, reo di aver fissato le elezioni per rinnovare la posizione di Rettore dell’Ateneo oltre la data del 31 ottobre.

Sono queste le ragioni che hanno portato i sindacati a presentare una mozione di sfiducia al Senato accademico. Carpinelli è accusato di avere rotto il mandato rappresentativo, di avere violato le norme statutarie dell’Ateneo e di avere messo gli interessi personali davanti a quelli generali.

Secondo quanto riportano i sindacati, le elezioni per il nuovo rettore sarebbero dovute essere indette entro il 30 aprile 2020. Ma per cause di forza maggiori, come l’arrivo dell’emergenza coronavirus, i sindacati avevano proposto al rettore di indire la consultazione elettorale entro il 30 giugno, per assicurare l’insediamento del nuovo eletto entro l’1 novembre. “Ci auguriamo che il rettore convochi quanto prima il Senato accademico per discutere la mozione di sfiducia. Se non lo facesse sarebbe l’ennesimo, gravissimo attivo antisindacale compiuto nel corso di questo mandato”, dichiara il segretario della Flc Cgil, Luigi Canalis.