No Tav, nuovo assedio al cantiere di Chiomonte

Un’altra notte di tensione ai cancelli del cantiere per l’alta velocità Torino-Lione, presi letteralmente d’assalto dagli abitanti della Valle, che da anni si oppongono al passaggio della rete ferroviaria. Dopo tre giorni di proteste del fine settimana, i No Tav hanno sfidato le autorità e preso d’assedio il cantiere, per la seconda volta in pochi giorni.

“Non ci sarà mai pace per chi sta devastando i boschi della Clarea, l’assedio al cantiere della vergogna continua: ogni notte è una notte”, scrivono in un comunicato sui social, in cui mostrano in un video alcune immagini dell’assedio.