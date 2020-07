Nell’ultimo weekend a Cagliari gli agenti di Polizia hanno predisposti servizi mirati al contrasto di episodi di degrado urbano, atti di inciviltà e deturpamento, atti di vandalismo e di disturbo della quiete pubblica, nelle ore serali e notturne nella zona del Bastione, Terrapieno e piazza Yenne.

Sono state controllate 180 persone ed effettuate 9 sanzioni amministrative in base all’ordinanza comunale che disciplina il divieto di vendita di bevande alcoliche in qualunque contenitore e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro, dalle ore 22 alle ore 6, nelle vie e strade pubbliche o aperte al transito, salvo le aree in uso a qualsiasi titolo per l’esercizio delle attività di ristoro e nelle aree ad esse antistanti e contigue.

“L’azione – si legge in una nota – non si è esplicitata soltanto sotto il profilo repressivo, ma ha sortito anche un effetto “deterrente” rispetto alle condotte prima descritte. Maggiore tranquillità nei luoghi interessati dalla presenza delle forze dell’ordine, minore presenza di gruppi di giovani molesti e, dunque, maggiore vivibilità dei luoghi del centro storico. Positivo l’impatto anche con i cittadini e apprezzamento da parte dei residenti, dei gestori dei locali pubblici, ed anche da parte dei turisti che in questi giorni hanno soggiornato in città”.

I servizi mirati – assicura la Polizia – saranno effettuati anche nelle prossime settimane.