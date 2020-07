Luigi Carraro, presidente della Federazione Internazionale Padel ha aggiunto: “Il Padel in Italia sta crescendo molto velocemente, come in nessun altro paese. L’assegnazione di questa tappa del World Padel Tour a Cagliari è un premio a tutti coloro che stanno contribuendo a questo autentico boom. Ringrazio la Regione Sardegna che ci ha supportato: il grande Padel mondiale sbarca in una regione straordinaria per la sua bellezza e ospitalità e ringrazio la Federazione Italiana Tennis per quanto ha fatto e continua a fare per promuovere il nostro sport. Adesso ci apprestiamo a vivere questo evento: invito gli atleti a combattere sul campo e, allo stesso tempo, a farlo divertendosi come si divertono, ogni giorno le decine di migliaia di praticanti che hanno scoperto la magia del nostro sport”.

Mario Hernando, direttore generale del World Padel Tour, ha sottolineato: “L’arrivo del World Padel Tour in Italia è un evento lungamente atteso. Tanto la tradizione sportiva italiana, quanto la crescita esponenziale degli appassionati di Padel, meritano un’occasione come questa. La decisa scommessa della Regione Sardegna sugli sport ed eventi internazionali di qualità, insieme al supporto della Federazione Italiana Tennis, della Federazione Internazionale di Padel e degli Organizzatori locali, sono stati elementi determinanti per l’arrivo del World Padel Tour nella splendida Italia”.