“E’ un risultato importante anche per noi Comuni, perché i temi che sono previsti dalla Commissione europea per la spesa prevista dal Recovery Fund sono temi che rientrano nella sfera di governo delle amministrazioni comunali, penso al contrasto alla povertà, all’agenda digitale, sono temi dei sindaci e, come è successo in altri periodi della storia, sicuramente la ripresa partirà dalle città e dai Comuni del nostro Paese”.

Lo ha detto il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro circa l’accordo stretto in Europa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Accordo che permetterà all’Italia di ripartire nel post-Covid grazie alla somma di 209 miliardi di euro.

“Io credo che sia un accordo importante che dimostra l’importanza dell’Europa – ha detto Decaro -. L’Europa non è un salvadanaio ma una comunità fatta di Paesi e quando un Paese vai in difficoltà è giusto che il resto della comunità se ne faccia carico. Devo dire che è importante anche per il presidente Conte che in questi mesi ci ha creduto, non si è fermato anche davanti alle polemiche che arrivavano dall’interno del nostro Paese e ha ottenuto questo risultato”.