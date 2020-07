“La peste suina in Italia è stata debellata, anche in Sardegna. Un risultato strategico che ci porta a chiedere il riconoscimento dello status di ‘Paese esente da virus in qualsiasi forma di allevamento’. Senza questo passaggio finora ci è impedito di esportare carni suine trasformate nel mercato cinese e in altri promettenti mercati”.

Lo dichiara il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, durante l’assemblea dell’organizzazione agricola che si tiene a Roma. Alla riunione sono presenti anche i ministri dell’Agricoltura Bellanova, dello Sviluppo Economico Patuanelli ed è previsto un intervento del ministro della Salute Speranza.