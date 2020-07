“Ho fatto una passeggiata tra via Mercalli e Via Chiara Lubich lungo asse mediano, invece che verde e profumi di fiori ho trovato montagne di aliga e fraghe e carogna”. La descrizione delle condizioni in cui versano alcuni punti della zona nei pressi della strada proviene da Valerio Piga, collettivo Arrosa.

Come si nota dalle foto di Valerio, le buste della spazzatura fanno da padrone e deturpano quello che dovrebbe essere il verde cittadino.

Tutte le discariche segnalate dai lettori