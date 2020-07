Canale 5 a tutto intrattenimento e reality, da Tu sì que vales al Grande Fratello Vip, Italia 1 con la certezza Iene e la new entry Roberto Giacobbo, Rete4 pronta a confermare la vocazione per l’attualità, da Quarta Repubblica a Fuori dal coro. Prendono forma i palinsesti Mediaset per la prossima stagione: l’autunno punta sul sicuro, almeno fino a ottobre, come si evince dai listini Publitalia. Ma le sorprese arriveranno: potrebbe essere proprio l’ad Pier Silvio Berlusconi ad annunciarle, puntando ad organizzare ai primi di settembre l’appuntamento annuale di presentazione dei nuovi programmi alla stampa, annullato a luglio per l’emergenza Covid.

Canale 5 conferma il doppio appuntamento con il Grande Fratello Vip, il lunedì e il venerdì (contro Tale e quale show su Rai1), ancora con Alfonso Signorini al timone. Il martedì spazio ai film, il mercoledì tocca ad Alessia Marcuzzi con la nuova edizione di Temptation Island. Il reality cederà poi il passo all’attesa fiction Made in Italy, la serie con Greta Ferro e Margherita Buy sulla nascita della grande moda italiana. Tra martedì e mercoledì, spazio anche ai match di Champions League in chiaro.

Il giovedì è appannaggio di Chi vuol essere milionario con Gerry Scotti, che torna anche nel preserale con Caduta libera. Il sabato a sfidare Ballando con le stelle sarà ancora Tu sì que vales, con la squadra al gran completo: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Teo Mammucari in giuria e Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni alla conduzione. Pubblico ridotto in studio, senza mascherine, e test sierologici per tutti coloro che mettono piede negli studi Elios di Via Tiburtina a Roma.’Queen Mary’ – che con la Ferilli e Fiorella Mannoia sarà l’anima della serata evento del 25 novembre su Rai1 per la Giornata contro la violenza sulle donne – intanto è già al lavoro per il casting delle nuove edizioni di Amici e di Uomini e donne e per le interviste di C’è posta per te, che tornerà come sempre in primavera. Maurizio Costanzo riaprirà invece a fine ottobre il salotto del Costanzo show, in attesa di riprendere gli appuntamenti con L’Intervista.

La domenica sera di Canale 5 resta saldamente nelle mani di Live – Non è la D’Urso, con l’infaticabile Barbara D’Urso confermata anche a Pomeriggio 5 e a Domenica Live. Nell’access prime time, consueta staffetta a fine settembre tra Paperissima Sprint e la corazzata Striscia la notizia.

Italia 1 si affida al suo programma di punta, Le Iene show, nella doppia collocazione del martedì (con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino) e del giovedì (condotta dagli inviati del programma). Poi tanti film in prime time, con i titoli family per il sabato sera, e la new entry Roberto Giacobbo, che trasloca da Rete4 con Freedom – Oltre il confine, in onda il mercoledì sera. Tra le serie, la novità più attesa è Lincoln Rhyme – Hunt for the Bone Collector, basata sul Collezionista di ossa di Jeffery Deaver.

Squadra che vince non si cambia anche su Rete4. Il lunedì torna Nicola Porro con Quarta Repubblica, il martedì riecco Fuori dal coro con Mario Giordano, il giovedì Dritto e rovescio con Paolo Del Debbio, il venerdì Quarto grado con Gianluigi Nuzzi. Confermatissima anche Barbara Palombelli alla guida di Stasera Italia nell’access prime time (e di Forum). Nelle altre serate, spazio al cinema.