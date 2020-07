Intervento dei Vigili del fuoco Sassari intorno alle 10:00 per estinguere due roghi: il primo in un fienile nelle campagne di Bonorva e il secondo alla Corte per un mezzo agricolo.

Sono circa 80 le rotoballe interessate dall’incendio a Bonorva, il cui intervento è ancora in atto e alla Corte, durante alcuni lavori di potatura, ha preso fuoco un sollevatore agricolo.