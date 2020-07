Cagliari, l’assessore Piroddi nominata Vicepresidente Associazione Enti locali per lo spettacolo

L’Assessore alla Cultura del Comune di Cagliari Paola Piroddi è stata eletta nuovo Vicepresidente dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, a dare la notizia è Marco Pisano, Sindaco di Mandas, che in un post su Facebook ha pubblicato una foto facendo i complimenti all’assessore Piroddi.

La stessa rispose ad un’interrogazione in Consiglio Comunale in maniera vaga sull’adesione del Comune di Cagliari, oggi a distanza di un anno diventa Vicepresidente dell’Associazione che non è nulla di più di una rete di comuni i cui sindaci sono soci dell’associazione stessa, fondata in seno alla Provincia di Cagliari, e che obbliga le amministrazioni a destinare fondi per l’organizzazione di eventi musicali e teatrali.

Quando si dice obbliga, si intende proprio che i Comuni sono obbligati a stanziare fondi, senza bando di gara, verso l’associazione. A spiegarlo bene, nel 2018 è stato il Sindaco di Sant’Antioco, Ignazio Locci che ha stanziato 120.000 euro di soldi pubblici per l’ Associazione Enti locali per le attività Culturali e di Spettacolo che scelse come partner di progetto per il Festival “Arena Fenicia” Sardegna Concerti di Massimo e Michele Palmas.

Lo stesso Lello Giua, direttore dell’Associazione Enti locali per le Attività culturali e di spettacolo in un’intervista ci informò della collaborazione tra la sua associazione e Sardegna Concerti attraverso il Consorzio CO.CI.S. Sardegna e che entrambe le strutture fanno parte del BES, l’Associazione dei “Grandi Eventi” della Sardegna.

“Scatole cinesi” per chiedere contributi pubblici sotto varie forme anche per gli stessi eventi?

Nessuno dimentica che i vertici di Sardegna Concerti sono sotto processo per la gestione dell’Anfiteatro romano e che nel processo è stato condannato l’ex dirigente del Comune di Cagliari Mimmo Solina.

L’ex dirigente Solina è stato fotografato e filmato più volte, durante la scorsa campagna elettorale, in compagnia del Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

Lo stesso ex dirigente comunale intervistato davanti a un gazebo della lista “Cagliari Cambia per Truzzu” non volle rispondere ad alcune domande in merito alla condanna e i giornalisti presenti vennero aggrediti dai sostenitori della lista.

La vicenda sembra essere marginale e poco conosciuta dai cagliaritani, ma molto importante per le casse dell’amministrazione comunale di Cagliari.

Questo perché il rischio è quello che si faccia un grave passo indietro sul finanziamento alle associazioni e cooperative che per anni hanno organizzato eventi, anche grandi nel capoluogo e che ora con la nomina dell’Assessore Piroddi ai vertici dell’Associazione i soldi vengano dirottati, senza bandi e gare, ad una determinata organizzazione.