L’isola dei libri, festival letterario, sbarca a Carloforte per la sua quinta edizione, organizzato dall’associazione Saphyrina che ha deciso di portare avanti il progetto nonostante ‘emergenza sanitaria in corso.

L’evento si svolgerà nell’Isola del Sud Sardegna da sabato 25 luglio a domenica 26 agosto, con nove appuntamenti ai quali saranno presenti autori di respiro nazionale: un’occasione di incontro e confronto capace di coinvolgere gli abitanti del posto ma anche i numerosi visitatori che in questo periodo dell’anno si trovano nell’isola di San Pietro.

Rispetto alle passate edizioni quest’anno gli appuntamenti non saranno tra vicoli e caruggi ma, nel rispetto della normativa di contenimento del covid 19, si svolgeranno quasi tutti nei suggestivi spazi del Giardino di note. Sabato 25 a inaugurare l’edizione 2020 è, alle 20,30, Carla Fiorentino, autrice sarda nata a Cagliari nel 1979, che da quasi vent’anni vive e lavora a Roma. In dialogo con la direttrice del festival Lorenza Garbarino, Fiorentino parlerà del suo ultimo libro “I tonni non nuotano in scatola”, uscito a giugno per Fandango edizioni.

Lunedì 27 doppio appuntamento tutto dedicato alla cultura tabarchina: si parte alle con un carlofortino doc come Antonello Rivano, coordinatore della testata “Polis SA”, che presenterà “C’era una volta il tabarchino”, una relazione tratta dalla rivista “Azione” a cura di Mimmo Oliva pubblicata da Polis SA. Venerdì 31 tappa carlofortina per “Giallo sardo”, un mosaico di storie policrome ambientato in Sardegna uscito nelle scorse settimane per Piemme editore. “L’odore dello scirocco” di Gianluca Massa è il libro al centro dell’incontro di lunedì 3 agosto, quando l’autore sarà intervistato dalla docente di lettere Gabriella Olanda, mentre giovedì 6, in collaborazione con il festival culturale Liberevento dell’associazione Contramilonga, è in programma un incontro con la giornalista e saggista Ritanna Armeni. Sandro Bonvissuto, uno dei fenomeni letterari degli ultimi anni, è il protagonista della serata del 9 agosto quando, incalzato dallo scrittore e antropologo Luca Navarra parlerà del suo ultimo libro: “La gioia fa parecchio rumore”, pubblicato quest’anno dalla casa editrice Einaudi.

Evento speciale il 23 agosto alle 19 quando nel Bar alla fontana arriva Simona Bertocchi con il suo “I pasticci di Leonardo” (edito da Il giovane Holden). La scrittrice, più volte vincitrice di premi in tutta Italia, dialogherà con Lorenza Garbarino. A corredo del festival sono state organizzate anche due mostre. La prima, dal titolo “Velieri americani da J. Fenimore Cooper a H. Melville”, a cura di Marco Sioli, docente all’Università Milano Statale, sarà inaugurata il 28 luglio alle 20,30 all’Exme. Il 22 agosto alle 20,30 nello spazio antistante l’atelier di via XX Settembre sarà visitabile invece “Anime di carta”, libri d’artista di Anna Magnani, ex insegnante che propone lavori incentrati prevalentemente sulla figura femminile.