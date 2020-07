Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, martedì 21 luglio, nell’agro del comune di Fonni, in località N.Ghe Biaceddu.

E’ attualmente in corso l’intervento di un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Farcana; sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Gavoi.

L’area colpita dal fuoco è vasta, anche per delle alte temperature che tengono sotto scacco la regione in questi giorni e che non accennano a diminuire.