Associazione piloti, Cobas e Usb hanno convocato il personale in assemblee generali a Olbia e Malpensa: l’obiettivo degli incontri? Fare il punto della situazione della vertenza, non ancora conclusa e definire nuove iniziativa di lotta.

Gli appuntamenti, si legge nella convocazione, saranno utili “per discutere come tornare in massa sotto i palazzi della politica e per rivendicare risposte e futuro per tutti noi. Questa la nostra proposta che facciamo da subito a tutte le Organizzazioni Sindacali ed Associazioni Professionali pronti, come al solito, a fare da soli perché il tempo scorre inesorabile e non siamo abituati a subire passivamente gli eventi. La storia della vertenza Meridiana/AirItaly è lì a dimostrarlo, ovviamente per chi vuole ricordare”.

Ancora proteste all’orizzonte quindi per la vicenda che vede coinvolto il vettore aereo low cost. A Olbia l’assemblea è convocata per mercoledì 22, all’aeroporto “Costa Smeralda” dalle 10 alle 14, nella sala Engle (Aula Magna, primo piano), mentre a Malpensa si terrà giovedì 23, sempre dalle 10 alle 14 al Novotel a Cardano al Campo.

Gli incontri sono aperti a tutti. Attualmente la compagnia di navigazione sardo-qatariota è in liquidazione e i commissari liquidatori avevano pubblicato, prima del lockdown, un bando per il quale sono arrivate alcune manifestazioni di interesse.