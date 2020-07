Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari, a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115 questo pomeriggio, nella strada statale 131 al km 24 in direzione Sassari, nel territorio di Nuraminis, per l’incendio di un furgone in transito carico di attrezzature per la carpenteria.

Gli operatori dei Vvf hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area, con un’APS (autopompaserbatoio) e il supporto di un’ABP (autobottepompa).

Avviati anche gli accertamenti per stabilire le cause del rogo da parte dei pompieri.