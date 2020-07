Mancano poche ore ormai all’incontro tra i sindacati dei metalmeccanici della Sider Alloys di Portovesme e il presidente della Regione, Chistian Solinas, che si terrà mercoledì 22 luglio alle 11 nella sala anfiteatro di via Roma a Cagliari e durante il quale si discuterà dello sblocco della vertenza e il riavvio degli impianti di produzione di alluminio.

“Ci sono diverse questioni sul piatto – dichiara il segretario regionale Fsm-Cisl Rino Barca – intanto serve la firma dell’azienda sul contratto dell’energia proposto da Enel anche se ci sono dettagli da valutare, stiamo poi ancora attendendo che il governo emani i decreti attuativi sulla materia delle rinnovabili e poi resta il problema degli ammortizzatori sociali in scadenza ad ottobre. In questo caso siamo in forte ritardo e ci sono dei lavoratori che percepiscono un contributo di appena 425 euro, chiediamo pertanto a Regione e ministero di trovare una soluzione che garantisca almeno un equo aiuto”.