Il dottor Massimiliano Coppola è il nuovo direttore dell’Unità operativa di Chirurgia generale del presidio ospedaliero unico di Oristano.

Coppola si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’università di Sassari con il massimo dei voti, per poi conseguire la specializzazione in Chirurgia generale nello stesso ateneo. Nel suo curriculum, un’esperienza lavorativa in Francia per poi fare ritorno in Sardegna, prima all’ospedale di Carbonia e poi in quello di Olbia. Dal 2014 ha diretto l’Unità operativa di Chirurgia generale nel nosocomio di Lanusei, dove è rimasto fino all’assunzione del nuovo incarico a Oristano.

Da anni, oltre alla chirurgia tradizionale in elezione ed urgenza, Coppola si occupa di quella laparoscopica, con particolare riguardo per la chirurgia, oncologica e non solo, del colon e del retto, dello stomaco e della parete addominale.