Sardegna Possibile ha presentato nei giorni scorsi un esposto relativo alle emissioni della Sarlux S.p.A., nei giorni tra il 10 e il 16 luglio.

“Il pennacchio di fumo nero è stato visto da diverse centinaia di migliaia di persone per circa una settimana, ma curiosamente l’impresa non si è sentita in dovere di fornire spiegazioni plausibili alla cittadinanza, né le agenzie incaricate del controllo ambientale hanno sentito l’urgenza di intervenire, visitando immediatamente l’impresa ed esigendo spiegazioni dettagliate sulle anomalie che si sono verificate, sulle cause, sulle conseguenze, sui provvedimenti adottati e via dicendo – scrive l’associazione – stiamo parlando non di atti di buona volontà ma di prescrizioni legali, sia in un caso che nell’altro”.