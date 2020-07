Il fenicottero salvato in mare dalla Guardia costiera dopo la segnalazione di un bagnante, nel mare di Foxi, è stato liberato.

Del salvataggio si era occupata l’unità CP607 della Guardia Costiera, impegnata in un pattugliamento per l’Operazione “Mare Sicuro 2020”, che aveva poi consegnato il volatile alla clinica veterinaria San Giuseppe per essere sottoposto alle cure del caso.

Una volta riabilitato, è stato rimesso in libertà all’interno del parco naturale regionale del Molentargius, nella zona di “Sa perda bianca”.

